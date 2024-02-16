«مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات» في مؤتمر بجامعة بنها

تنظم مجلة جامعة بنها للعلوم الإنسانية مٌؤتمرها العلمي عن مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والذي يأتي في إطار احتفال جامعة بنها بيوم التراث العالمي والذي يوافق 18 إبريل من كل عام

رابط تسجيل مستقبل التراث بين الرؤى والتحديات

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن المؤتمر يأتي على مدار يومين من 20 إلى 21 أبريل 2024، مشيرا أنه يمكن التسجيل في المؤتمر وإرسال ملخصات البحوث من خلال الرابط التالي من هنا، ويمكن التعرف عن المؤتمر من خلال الرابط التالي من هنا

أشار رئيس جامعة بنها، أن مؤتمر مستقبل التراث، هو مؤتمر معني بالعديد من مجالات وصور التراث المادي وغير المادي وما يُمثله من قيم وبواجهه من تحديات، موضحا أن المؤتمر يُناقش القضايا الملحة التي تهدد تراثنا ووضع الرؤى والتصورات التي بدورها تصنع مستقبلا مستداما للتراث.

منصة متعددة التخصصات للباحثين والممارسين

أوضح رئيس جامعة بنها أن المؤتمر يُوفر منصة مُتعددة التخصصات للباحثين والممارسين والأكاديميين وصناع القرار لعرض ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والاهتمامات، بالإضافة إلى التحديات العملية التي تمت مواجهتها والرؤى في مجال التراث

المحاور الرئيسية للمؤتمر

أوضح رئيس جامعة بنها أن المحاور الرئيسية للمؤتمر كالتالي :

- الحفاظ على التراث التراث في عصر الرقمنة

- إدارة التراث

- التراث الأخضر

- التراث والهوية مرونة التراث في مواجهة التحديات

- التراث والتنمية المستدامة