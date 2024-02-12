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رئيس جامعة بنها: «هاكاثون التقنيات» يقدم خدمات تعليمية وصحية لذوي الهمم

كتب:

حسن صالح
07:21 م | الإثنين 12 فبراير 2024
هاكاثون جامعة بنها

هاكاثون جامعة بنها

لليوم الثاني، واصل هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، فعالياته، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة.

إيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة 

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أنّ فعاليات الهاكاثون مستمرة لليوم الثاني بالأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة،  ويهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة متضمنة الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.

مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم

وأضاف الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّ مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم، تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم.

من جهته، أكد الدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، أنّ الفرق المتأهلة عددها 30 فريقًا تمثل 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

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