225 متقدما لـ13 منصبا قياديا وأكاديميا في جامعة بنها الأهلية

عقدت لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية، اجتماعًا لفحص أوراق المرشحين للمناصب الأكاديمية بالجامعة ، برئاسة الدكتور جمال السعيد، وحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة: الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية، ورئيس جامعة المنصورة السابق عضوًا من الخارج.

نشر إعلان المناصب والمواقع القيادية والأكاديمية

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أنّ الجامعة كانت حريصة على نشر إعلان المناصب والمواقع القيادية والأكاديمية على نطاق واسع ووقت كاف، حتى يتسنى للراغبين التقديم وتجهيز المستندات المطلوبة، لشغل المناصب المعلنة.

وأشار إلى أنّه تقدم لشغل 13 منصبًا قياديًا وأكاديميً داخل الجامعة، 225 مرشحًا من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة، منهم 34 مرشحًا لمنصب رئيس الجامعة، و48 لمنصب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و26 لمنصب نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، بينما تقدم 27 مرشحًا لمنصب نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى 90 مرشحًا آخرين لمناصب مديري 9 برامج بكليات الجامعة.

فحص أوراق المتقدمين المرشحين

وأضاف رئيس مجلس الأمناء، أنّ لجنة القيادات بجامعة بنها الأهلية، فحصت أوراق المتقدمين المرشحين لمنصب رئيس الجامعة والنواب، ومراجعة ممن تنطبق عليهم الشروط طبقًا للمعايير المطلوبة، كما شكلت لجنة فرعية لفحص أوراق وإجراء المقابلات المرشحين لمديري البرامج بالجامعة.