مشروع هرم منكاورع.. الحكومة تحسم الجدل بعد تقرير اللجنة العلمية

حسمت وزارة السياحة والآثار الجدل حول مشروع ترميم هرم منكاورع، الذي أعُلن عنه في وقت سابق وأثار جدلاً كبيرا، حيث تسلم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريراً من اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وعضوية 6 من كبار العلماء المصريين والأجانب لمراجعة المشروع.

مشروع ترميم هرم منكاورع.. عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية

أوضحت وزارة السياحة في بيان صادر عنها، حول مشروع ترميم هرم منكاورع أنّ التقرير أشار إلى اللجنة اتفقت بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع.

كما أوصت اللجنة بضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية وعدم إضاعة قيمة أثرية عالمية استثنائية، كما أنه يمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك «الصفوف» السبعة، والتي تتواجد حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.

ولفتت اللجنة أنّه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، وأنّ إعادتها سيغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.

دراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة

وأيّدت اللجنة المشروع العلمي الأثري الذي تم التقدم به لدراسة والرفع المساحي لهرم منكاورع وتنظيم الكتل الجرانيتية المكونة للكسوة الخارجية المتساقطة منه.

ولفتت إلى أنه يمكن القيام بأعمال الحفائر للكشف عن باقي هذه الكتل ذات الزوايا المائلة حول الهرم، إضافة إلى تنظيف وتنظيم الموقع للزيارة.