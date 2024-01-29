6 معلومات عن هرم منكاورع بعد مشروع كسائه.. وأهمها غرفة الدفن

تحبس أنفاسك وأنت في حضرة الأهرامات، تتأمل عظمة البناء والتشييد، المنظر من الأسفل مهيب لبنايات هي الأقدم، والأدق في المعمار، وأصغرها هو هرم منكاورع ورغم شهرة خوفو، إلا أن المجلس الأعلى للآثار بمشاركة بعثة مصرية يابانية، قرر بدء مشروع دراسة وتوثيق بلوكات هرم منكاورع الجرانيت التي تمثل الكساء الخارجي له، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الهرم قيد التشييد، ووفقًا لموقع «the collector»، نرصد لكم أهم معلومات جاءت عن هرم منكاورع.

مادة بناء هرم منكاورع

أمر الملك منكاورع المهندسين القائمين على بناء مقبرته ببناء الهرم من نوعين من الأحجار، على أن يكون معظم الهرم من الحجر الجيري المجلوب من طرة، والجزء الأسفل الواقع بالخارج من الجرانيت الوردي، الذي تم جلبه من أسوان، لذلك جاء هرم منكاورع بلونين يغلب عليهما الوردي.

أبعاد هرم منكاورع

يبلغ ارتفاع هرم منكاورع 65.5 متر، بينما تأتي أطوال أضلاع قاعدته بين 102.2 متر، و104.6 متر، وعلى هذا يُعد هرم منكاورع أصغر بكثير من هرم أبيه وجده.

غرفة الدفن

هرم منكاورع يأتي من ناحيته الشمالية سرداب مائل، يقود إلى غرفة تحت الأرض، مطلعة على سرداب علوي، ينتهي به المسار إلى وسط أرضية الهرم بشكل مباشر، حيث تتواجد غرفة الدفن، ما يدل على أن وجود السرداب المائل كان من ضمن خطط مسبقة خاصة بهرم منكاورع.

لقب هرم منكاورع

قد أطلق على هرم منكاورع لقب «الهرم الحقيقي»، حيث تم بناؤه بجوانب ملساء، على عكس الأهرامات السابقة له، ما اعتبره الشعب المصري القديم تطورا رائعا في البناء.

معبد هرم منكاورع الجنائزي

على الرغم من صغر هرم منكاورع بالنسبة لهرم الملك خفرع والملك خوفو، إلا أنه يمتلك أكبر معبد جنائزي بينهم على هضبة الجيزة.

شق عمودي كبير في هرم منكاورع

على الجانب الشمالي من هرم منكاورع يوجد جرح عمودي بشكل طولي، نشأ بسبب محاولة هدم الهرم بواسطة الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف في القرن 12، ومن حسن الحظ باءت تلك الجريمة بالفشل، ولكن تركت أثرها على هرم منكاورع إلى الآن.

من هو الملك منكاورع؟

الملك منكاورع، خامس ملوك الأسرة الرابعة، وهو ابن الملك خفرع، وحفيد الملك خوفو، وعلى هذا برز هرمه بالشكل الأصغر احترامًا لعائلته، ورغم صغر حجم مقبرته، إلا أنها ما زالت تدرس حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية بقيادة وزارة السياحة والآثار تعمل على توفير كساء خارجي جديد لهرم منكاورع، من مادة الجرانيت، ليظهر هرم منكاورع بشكل يشبه أول كساء خارجي تم بناؤه به.