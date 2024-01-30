أستاذ آثار: إعادة هرم منكاورع إلى شكله الأصلي يجذب السياح لمصر

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن مشروع كساء الهرم الأصغر بالجرانيت هو أحد أهم وأكبر المشروعات السياحية التي ستؤثر بشكل كبير على حركة السياحة بشكل إيجابي.

لا يوجد أي دليل على أن الهرم الأصغر تم الانتهاء من كسائه بالكامل

وأضاف أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنه لا يوجد أي دليل على أن الهرم الأصغر تم الانتهاء من كسائه بالكامل بسبب موت الملك منكاورع، والد الملك خوفو، الذي شيد الهرم الأكبر.

المشروع سيستغرق مدة زمنية طويلة

وأوضح أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة أن هذا المشروع سيستغرق مدة زمنية طويلة لسبب حساسية العمل في الآثار وخاصة الأهرامات، مؤكداً أنه من الضروري أن يتم عمل العديد من الدراسات من قبل الجهات المصرية واليونسكو، للتأكد من أن هذا التطوير لن يؤثر بالسلب على سلامة الهرم حتى بعد مرور مئات السنين.

الأهرامات هي أشهر آثار العالم

وأكد أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة أن الأهرامات هي أشهر آثار العالم ومن الطبيعي أن يكون هناك الملايين من السائحين الراغبين في زيارة مصر لرؤية شكل الهرم الأصلي بعد تطويره وإعادته إلى شكله الأصلي، أو كما كان مخططا له منذ البداية، وأن اختيار الهرم الأصغر تم بسبب وجود أحجار كساء بالفعل بجانبه، وهذه الكتل الحجرية التي تم استخدامها قديمًا في كساء الهرم الأصغر وأنها ستكون بمثابة مرجع يستخدمه المرممون لإعادته لشكله الاصلي.

مصر لديها الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروع

وأعرب أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة عن ثقته في نجاح هذا المشروع، مشيراً إلى أن مصر لديها الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذه على أكمل وجه.