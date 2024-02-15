موعد تسليم أراضي الإسكان.. اعرفه بالأرقام

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بدءا من الأسبوع المقبل، سيبدأ تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21.

أوضحت وزارة الإسكان، أن موعد تسليم أراضي الإسكان سيكون كالتالي:

المجاورة الأولى

- تسليم قطع الأراضي من 1 : 50، يوم الأحد 18/2/2024.

- القطع من 51 : 100، يوم الاثنين 19/2/2024.

- القطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/2/2024.

- القطع من 151 : 167، بذات المجاورة، والقطع من 1 : 27، بالمجاورة الثانية، يوم الأربعاء 21/2/2024.

المجاورة الثانية

- القطع من 28 : 77، يوم الخميس 22/2/2024.

- القطع من 78 : 127، يوم الأحد 25/2/2024.

- القطع من 128 : 177، يوم الإثنين 26/2/2024.

- القطع من 178 : 227، يوم الثلاثاء 27/2/2024.

- القطع مع 228 : 277، يوم الأربعاء 28/2/2024.

- القطع من 278 : 327، يوم الخميس 29/2/2024.

المجاورة الرابعة

- من 1 : 50، يوم الأحد 3/3/2024.

- القطع من 51 : 100، يوم الاثنين 4/3/2024.

- القطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5/3/2024.

- القطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6/3/2024.

- القطع من 201 : 223، يوم الخميس 7/3/2024.

- تم تخصيص الأيام من الأحد 10/3/2024 : الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.