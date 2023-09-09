بدء تسليم قطع الأراضي المميزة في غرب قنا الجديدة غدا.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، سيبدأ غدا الأحد حتى يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، في تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة «فيلات – عمارات» بالحي المتميز بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مواعيد محددة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة نحو توفير قطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، ولا سيما بمدن الصعيد الجديدة.

مواعيد تسليم الفيلات والعمارات

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 2 «فيلات» أرقام «1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 – 18 – 20 – 21 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 31 – 34 – 36 – 37 – 38 – 39 – 41 – 43 – 44 – 45 – 47 - 48)، يوم الأحد 10/9/2023، والقطع أرقام (50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 79 – 81 – 83 – 88 – 89 – 91 - 92»، يوم الاثنين، 11 سبتمبر.

وأضاف «رشاد»، أنه سيتم تسليم القطع السكنية «عمارات» بالحي المتميز بالمجاورة 3 أرقام «1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 - 50»، يوم الثلاثاء 12 سبتمبر.

وبحسب «رشاد»، القطع أرقام «54 – 56 – 57 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 - 106»، سيتم تسليمها يوم الأربعاء 13 سبتمبر، والقطع أرقام «107 – 109 - 110 – 112 – 114 – 115 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 130 – 131 – 135 – 137 – 139 – 140 – 142 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 155 - 161»، يوم الخميس 14 سبتمبر.

مواعيد استكمال تسليم الأراضي بالحي المتميز

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة إلى أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 3 قطع أراضي «عمارات» أرقام «162 – 166 – 171 – 172 – 178 – 179 – 190 – 193 – 195 – 197 – 200 – 201 – 202 – 204 – 206 – 209 – 211 – 213 – 217 – 219 – 220 – 222 – 227 – 229 – 230 – 231 – 235 – 236 – 238 – 240 – 242 – 244 – 246 – 249 - 250»، يوم الأحد 17 سبتمبر، والقطع أرقام «251 – 252 – 254 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 268 – 269 – 275 – 276 – 277 – 279 – 283 – 287 – 292 – 296 – 298 – 299 – 301 – 302 – 304 – 205 – 208 – 209 – 318 – 324 – 327 – 329 – 402 – 428 - 429»، يوم الاثنين 18 سبتمبر، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 19 سبتمبر حتى الخميس 21 سبتمبر، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.