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بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز في مدينة العاشر الأحد المقبل

كتب:

أيمن حمزة
09:45 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ يوم الأحد الموافق 18/2/2024، وحتى يوم الخميس 14/3/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 21.

موعد تسليم الأراضي

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1 : 50، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع من 51 : 100، يوم الاثنين 19/2/2024، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/2/2024، والقطع من 151 : 167، بذات المجاورة، والقطع من 1 : 27، بالمجاورة الثانية، يوم الأربعاء 21/2/2024.

وأضاف المهندس علاء منيع، أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثانية من 28 : 77، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع من 78 : 127، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع من 128 : 177، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع من 178 : 227، يوم الثلاثاء 27/2/2024، والقطع مع 228 : 277، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع من 278 : 327، يوم الخميس 29/2/2024.

وأشار «منيع» إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الرابعة من 1 : 50، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 51 : 100، يوم الاثنين 4/3/2024، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 5/3/2024، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع من 201 : 223، يوم الخميس 7/3/2024، وتم تخصيص الأيام من الأحد 10/3/2024 : الخميس 14/3/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه على العملاء المخصص لهم تلك الأراضي التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز في الموعد المحدد، ومعهم ما يفيد بسداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

كانت «الوطن» انفردت أمس بنشر جميع تفاصيل طرح أراضي الاسكان بمدينة العاشر من رمضان، ومواعيد الاستلام، والأوراق والمستندات المطلوبة خلال فترة الاستلام.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.