«الإسكان»: بدء تسليم قطع الأراضي المميزة بـ«قنا الجديدة» بدءا من 16 يوليو

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز في الحي السكني الرابع بمدينة قنا الجديدة، اعتبارا من 16 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل.

وأشار الجزار إلى أن طرح قطع الأراضي السكنية المتنوعة يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير المسكن الملائم والميسر لمختلف شرائح الدخل، وتحقيق رغبة المواطنين في تملك الأراضي بالمدن الجديدة.

من جهته، قال المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إنه سيتم تسليم عدد من قطع الأراضي في المجاورة 2، في 18 يوليو الجاري، وقطع المجاورة 3، من 19 إلى 30 يوليو الجاري.