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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:19 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على تكوين العلاقات والصداقات الاجتماعية وهو قادر على السعي من جديد وتجديد الخطط فهو شخص ذكي طموح ومثقف يمتلك القدرة على الإقناع وقادر على حل المشكلات بسهولة ومحب للسفر والتنقل.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان أن تهتم بالمجتهدين في العمل وحافظ على أن يكون هناك دعم ومشاركة بينك وبين الفريق بشكلٍ دائم في الفترات المقبلة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

تنصحك الأفلاك أن تتعامل مع شريك حياتك بشكل جديد وتخلص من الأمور التي تتسبب في حدوث مشكلات في العلاقة بينكما.

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بقلم صفية النجار