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مسعود شومان: المرأة هي الكنز الأكبر في التراث الشعبي المصري

كتب:

أحمد العانوسي
11:48 م | الخميس 15 فبراير 2024
برنامج الشاهد

برنامج الشاهد

قال الشاعر والناقد مسعود شومان، إنّ المرأة هي الكنز الأكبر في التراث الشعبي المصري والمجتمع.

وأضاف شومان، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المرأة هي مرجعية الثقافة منذ بوادر الطفولة، منذ بداية الغناء لابنها أو ابنتها أثناء الحمل، فهناك غناء للطفل في بطن الأم.

وتابع: «من فقدوا هذه الأغنيات أصبحت آذان أولادهم فاسدة ليس بها موسيقى، فالأم تغني بداية من الشهر الأول، حيث تغني الأم حتى الشهر التاسع، وبعد ذلك هناك أغاني السبوع».

واستكمل: «هناك أغاني للولد، وأغاني للفتاة، وأغاني للمناسبات في رمضان والأعياد، وأغاني خلع الأسنان مثل يا شمس يا شموسة، وكل ذلك نصوص تُنقل للأطفال عبر الأمهات، وبالتالي، فإن الأم حاملة التراث والمأثور الشعبي».

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