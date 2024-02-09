حسن مكاوي لـ«الشاهد»: «القاهرة الإخبارية» تميزت في نقل أحداث غزة

قال حسن مكاوي، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه يشجع على إنشاء كيانات إعلامية جديدة ومنافسة دون القضاء على الأنظمة القديمة، مشيرًَا إلى أن مصر لديها بنية إعلامية تحتية ممتازة سواء في الصحف أو محطات البث الأرضي والفضائي وغيرها من أشكال الإعلام المختلفة.

وأشار «مكاوي»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، إلى أن مشاكل الإعلام الحالية متعلقة بالجوانب الإدارية ولا تكمن الفكرة في الإمكانات، مردفًا: « تعرضنا لفقدان في المصداقية في حرب 1967، ولكن تحولت الفكرة في حرب أكتوبر 1973، ولهذا يعد الإعلام متعلق بالإدارة بشكل كبير».

ونوه بأن الإعلام المصري كان متميزًا في تغطيته لحرب غزة بصورة غير متوقعة بالمرة، وخصوصًا قناة «القاهرة الاخبارية»، التي نشرت شبكة مراسلين كبيرة بقطاع غزة، واستطاعت نقل مشاهد حية عن ما يحدث في القطاع، لذا استطاعت في وقت قليل جدًا أن تصبح من أول المصادر للمعلومات الإخبارية.

واستكمل: «مصر خاضت خطوات جيدة في الإعلام، ويمكنها أن تخوض عديد من الطرق، خاصة وأنها تمتلك كافة الإمكانيات التي تؤهلها لذالك».