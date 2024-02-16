يمتاز مولود برج الأسد بأنه شخص مسؤول قوي الشخصية يمكن الاعتماد عليه ودائم المساعدة للآخرين، والثقة بالنفس، التي تصل إلى الغرور والحرص على لفت أنظار الآخرين والرغبة الدائمة في التحدث عن أنفسهم وإنجازاتهم.

ومن مشاهير برج الأسد الممثل المصري فريد شوقي، وأحمد عز، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الأسد ألا يتوقف طموحك في الحياة المهنية على السعي المؤقت وجدد السعي بشكلٍ مستمر وتخلص من التوتر في العمل.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تفتح قلبك لشريك حياتك في الفترات المقبلة وتخلص من الأمور التي تتسبب في حدوث أزمات بينكما.