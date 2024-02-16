الشاعر مسعود شومان: تعلمت من الروائيين أكثر من المدارس والجامعات

قال الشاعر والناقد مسعود شومان، إنّ المجتمع يجب أن يتعامل مع الماضي بحذر شديد والمستقبل بأمل، مشيرًا إلى أنه يجب تفكيك الماضي والنظر إلى جوهره، وما أكثر الجواهر في التراث.

وأضاف «شومان»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج «الشاهد»، المذاع خلال قناة «إكسترا نيوز»، أنه في أحيان كثيرة وأثناء جمع مادته يتعلم من الروائيين والكتاب، ويشعر كأنه لم يتعلم من التعليم النظامي والجامعي بقدر ما تعلم منهم.

واستكمل: «كنت أجمع التراث من النخيلة في أسيوط، والتقي بروائي عظيم يدعى «عبدالعاطي نايل»، قال له «إن الشعر مدينة خربانة وكل واحد بيعمرها على هواه»، ونستنتج من هذا المعنى الجميل، أن مدينة الشعر ستظل خربة على الدوام لأنها مرتبطة بآلية الهدم، فعلى الشاعر البناء أن يهدم البناء الجاهز والسابق ليبني أبنيته، وكل فن إن لم يهدم الأبنية الأقدم فإنه لن يأتي بجديد».