سبب إلغاء زيارة ماكرون إلى أوكرانيا.. هل خاف من محاولة اغتيال؟

خلال الساعات الماضية، وبالتزامن مع تأكيد إلغاء الرئيس الفرنسي زيارته إلى العاصمة الأوكرانية كييف التي كان مقررًا لها يومي 13 و14 فبراير الجاري، وظهر فيديو لقناة «فرانس 24»، يؤكد إلغاء زيارة «ماكرون» جاءت بسبب مخاوف من تعرضه للاغتيال.

لم ينف أي مسؤول فرنسي حتى الآن المزاعم المنتشرة حول تأجيل زيارة «ماكرون» بسبب الخوف من الاغتيال، لكن قناة فرانس 24، علقت حول الفيديو المزعوم وقالت إنه يعود لمذيع بالقناة، ولكن تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولم تعلن القناة أي تقارير تشير إلى زيارة الرئيس الفرنسي لكييف ومحاولة الاغتيال.

سبب إلغاء زيارة ماكرون

وكانت صحيفة تشالينز الفرنسية، قالت نقلًا عن مصدر بقصر «الإليزيه»، إن تأجيل زيارة «ماكرون» كانت لضمان سلامته دون المزيد من التفاصيل، وفي الوقت نفسه، ألغى ممثلو اتحاد رواد الأعمال الفرنسيين رحلتهم المخططة إلى كييف أيضًا.

اتفاقية أمنية بين باريس وكييف

يذكر أن فرنسا، أعلنت توقيع اتفاقية أمنية ثنائية اليوم الجمعة، مع أوكرانيا، بعد تأجليها الشهر الماضي لأسباب أمنية، والاتفاقية تحدد إطار عمل المساعدات الإنسانية والمالية والمساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا.

وقال مكتب «ماكرون» إن تفاصيل الاتفاقية ستعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، وتركز على المساعدات وإعادة الإعمار.