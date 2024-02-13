ضياء رشوان: «نتنياهو» لا يجرؤ على رفض مقترحات اجتماع باريس علنا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يجرؤ أن يرفض علنا المقترحات التي تمت في اجتماع باريس، بما فيها تعليقات حماس رفضا كاملا، لأن هذه المقترحات كانت إسرائيل طرفا فيها، وأمريكا تحمست لها، ولم يكن بها الفصائل الفلسطينية.

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن «نتنياهو» لا يستطيع رفض المقترحات في اجتماع باريس، وبالتالي يريد أن يضغط في رفح الفلسطينية بشكل أكبر، والإيحاء بالانتصارات.

ولفت إلى أن التليفزيون الإسرائيلي أذاع تسجيلات كاميرات لبعض الأنفاق يسير بداخلها يحيى السنوار، وإسرائيل ترغب في إعطاء مبرر لها لدخول رفح الفلسطينية.

وأكد أن إسرائيل تبحث عن نصر يشبه السراب، ولا تريد الآن الخروج مهزومة نهائيا، ولم تستطع كسر إرادة الشعب الفلسطيني.