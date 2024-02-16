علامة لو ظهرت على البطاطس ارميها فورا.. خبيرة تغذية توضح

على الرغم من أن البطاطس واحدة من أشهر الخضروات، التي يقبل الكثيرون على تناولها، بمختلف الطرق والوصفات، التي تجعلها خيارًا مثاليًا لا غنى عنه، إلا أن هناك علامة لو ظهرت على البطاطس ارميها فورًا، لأنها غير قابلة للأكل بأي شكل.

علامة لو ظهرت على البطاطس ارميها فورا، هذه النصيحة هي الأهم والتي وجهتها الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، وتتمثل هذه العلامة في مادة «الكلوروفيل» على البطاطس والتي تتخذ اللون الأخضر، التي يلاحظها البعض عند تناول البطاطس، والتي وجب التخلص منها على الفور وعدم تناولها لتجنب تأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.

علامة لو ظهرت على البطاطس ارميها فورا

يعتقد البعض أن التخلص من ذلك الجزء، وتناول الباقي هو الحل، إلا أن ذلك يشكل خطأ كبيرًا، وله آثار سلبية على صحة الجسم، وفقا لخبيرة التغذية مروة شعير.

ولا يقتصر الأمر على تلك العلامة الخضراء، إلا أن هناك بعض العلامات السوداء التي تظهر على البطاطس، وتجعلها تالفة ولا يمكن تناولها، ووجب التخلص منها على الفور.

تتسبب البطاطس التالفة أو الفاسدة في الكثير من التأثيرات السلبية التي يقع أثرها على صحة الكبد بشكل أولي، ولا يقتصر تأثيرها على ذلك فحسب، إلا أنه يمتد تأثيره على صحة الجسم ككل أيضا.