البطاطس تنشر الفرحة بين مزارعي المنوفية.. الفدان ينتج 12 طنا

يواصل مزارعو قرية دناصور التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حصد محصول البطاطس، وسط فرحة غير مسبوقة، خاصة أن الفدان الواحد أنتج نحو 12 طنا.

مراحل زراعة البطاطس

وقال محمدين شاهين، مزارع، إنه اعتاد زراعة البطاطس منذ سنوات عدة، باعتبارها محصول رئيسي يمكن الاستفادة منه في السوق المحلية، فضلا عن تصديره إلى الخارج، مشيرا إلى أنه يجري حصاد البطاطس من خلال جرد الأرض بالجرار الزراعي ومن ثم جمعها في الدلو «الجرادل» وتعبئتها في الأجولة، ومن ثم تحميلها على العربات استعدادا لبيعها للمواطنين، لافتا إلى أن كل ذلك يتطلب الكثير من العمال أثناء حصاد البطاطس ومراحل تجميعها قبل بيعها.

إنتاج وفير العام الحالي

وأضاف «شاهين» أثناء حديثه مع «الوطن»، أن إنتاج الأرض هذا العام جيد وأفضل من الأعوام السابقة نظرا لاعتدال المناخ، مشيرا إلى أن إنتاج الفدان الزراعي يتراوح بين 10 و12 طنا من البطاطس، موضحا أن سعر بيع الكيلو إلى التاجر يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

أنواع البطاطس

وتابع: «هناك نوعان من البطاطس يجري حصادهما، أولها بطاطس الطبخ ويكون لونها أصفر، والثاني بطاطس القلي والتحمير وهي التي يتم حصادها خلال الفترة الحالية، وتعتمد عليها شركات المحمصات في مصر، فضلا عن تصديرها للخارج أيضًا.