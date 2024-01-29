احذر تناول البطاطس المقلية يوميا.. أطباء يوضحون السبب

تناول البطاطس المقلية من الأكلات الأساسية في كل منزل ومفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، فالبعض منهم يتناولها بشكل يوميا نظرا لمذاقها الشهي، لكن ربما يجعل العديد مخاطر تناول البطاس المحمرة بالزيت، ومنها أنها يمكن أن تؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، ما يؤثر على الدماغ.

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، إن تناول البطاطس المقلية بشكل متكرر يؤثر بشكل سلبي على الجسم، ومن الممكن أن تصيبه بأمراض خطيرة، وذلك لأن البطاطس تحتوي على مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، إذ بعد تناولها يحدث ارتفاع في مستوى الجلوكوز في الدم بشكل حاد، ما يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول في بطانة الأوعية الدموية، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

أضرار تناول البطاطس المقلية

وتابعت خبيرة التغذية إن البطاطس المقلية تكون على عكس المسلوقة، لذلك عند تناولها بشكل دائم يؤدي إلى رتفاع نسبة السكر في الدم وأيضا يُصاب الجسم بالتهاب متكرر، كما أنه يبدأ الدماغ في الحصول على كمية أقل من الأكسجين والمواد المغذية، ما يؤدي إلى انكسار العديد من الخلايا العصبية.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»، إن تناول البطاطس المقلية بانتظام يعرض الجسم لأخطار الدهون المشبعة والنشويات الزائدة والسكر الزائد، كما أنه من الممكن أن تؤثر سلبًا فى المخ لأنها تقلل تدفق الدم إلى المخ، بالإضافة إلى زيادة معدلات التدهور المعرفي العالمي وانخفاض الوظيفة التنفيذية في الدماغ وتحدث تأثير سلبي على الإدراك.

زيادة معدلات السمنة

وأشار «بدران» إلى أن تناول البطاطس أيضا يؤدي إلى زيادة معدلات السمنة وزيادة الوزن، وكذلك زيادة مرض السكري من النوع الثاني وتعمل على زيادة أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكذلك زيادة الحساسية والشعور القلق والاكتئاب.

تحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألوان الصناعية، فهى تعتبر بمثابة مواد مؤكسدة تؤثر بشكل عام على نشاط الجسم، ما تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأضرار، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ«الوطن»، مضيفا أنه يفضل تناول البطاطس المسلوقة أو المشوية بدلًا من المحمرة في الزيوت.