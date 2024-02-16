دعاء يحميك من الأذى وفواجع الأقدار.. أفضل ما تقوله في الصباح

لا يكف لسان المسلم عن ترديد الأدعية التي تحصنه من كل أذى، باعتبارها خير وسيلة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ففي ساعات الصباح الأولى، وقبل أن يبدأ الفرد يومه، وجب عليه ترديد بعض الأدعية التي تحميه من كل أذى أو شر، أشارت إليها دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.

قدم موقع دار الإفتاء المصرية، بعض الآيات القرآنية، التي يمكن قراءتها في الساعات الأولى من الصباح، ومنها آية الكرسي في سورة البقرة، إلى جانب بعض الآيات القرآنية الأخرى من سورة غافر والتوبة.

آية الكرسي

آية الكرسي من سورة البقرة في مقدمة هذه الآيات: «اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

من سورة التوبة، أشارت دار الافتاء إلى أنه من الممكن ترديد آية التوكل نحو 7 مرات وهي: «فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ »،

أول ثلاث آيات من سورة غافر هي «حم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ».

دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

وهناك دعاء ورد عن خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، قد ورد في مسند أحمد، الذي يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

أكدت دار الإفتاء أنه من الممكن أن يردد المسلم ذلك الدعاء في الصباح وهو: «اللهمّ أنت ربي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدُك وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ أعوذ بك من شرّ ما صنعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلّا أنت».