مواعيد زيارة المتاحف والمناطق الأثرية بكل المحافظات في شهر رمضان

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، إن مواعيد الزيارة بكل المتاحف خلال شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء، مع تعديل مواعيد بعض المتاحف، كالتالي:

موعد عمل المتحف المصري بالتحرير خلال رمضان

- المتحف المصري بالتحرير، ستكون مواعيد الزيارة به خلال شهر رمضان من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساء.

- المتحف اليوناني الروماني، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساء.

- متحفا الغردقة وشرم الشيخ، تكون مواعيد الزيارة على فترتين صباحية ومسائية، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 مساء، ثم من الساعة 8 مساء حتى الساعة 11 مساء.

أضاف «وزيري» في النشرة العامة التي جرى تعميمها على كل المتاحف والمناطق الأثرية، أن مواعيد الزيارة بكل المناطق الأثرية خلال شهر رمضان، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساء، فيما عدا مناطق الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، لتكون من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4.30 مساء، علما بأن شباك التذاكر بكل المتاحف والمناطق الأثرية يغلق قبل موعد انتهاء الزيارة بساعة.

أشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إلى أن المناطق الأثرية بقنا والأقصر وأسوان تستمر مواعيد الزيارة بها خلال شهر رمضان وفق المواعيد الحالية.

مواعيد عمل العاملين بكل المكاتب والمقار الإدارية

أوضح أن مواعيد العمل بكل المكاتب والمقار الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للآثار ستكون من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 مساء.