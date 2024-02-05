المتاحف المصرية تحتفل بـ«أسبوع الوئام العالمي بين الأديان» اليوم

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتاحف المصرية إحتفلت خلال الأسبوع الحالي بـ«أسبوع الوئام العالمي بين الأديان»، الذي يجري الاحتفال به في الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 20 أكتوبر 2010.

التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان

أوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن الأمم المتحدة أكدت أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين مهمين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، ما يجعل الأسبوع العالمي وسيلة لتعزيز الوئام بين جميع الناس، بغض النظر عن الانتماءات والمعتقدات الدينية.

عرض قطع أثرية تنتمي للفن الإسلامي والقبطي

أشار القطاع إلى أنه بهذه المناسبة أقام متحف الشرطة القومي اليوم، مجموعة من الجولات الإرشادية لقاعات العرض المتحفي، تضمنت قطع أثرية من معروضات المتحف، تنتمي إلى الفن الإسلامي والقبطي، التي تجسد معنى الوئام بين الأديان في العصور المصرية القديمة من خلال الفن، من حيث التشابه والتقارب، موضحا أن الفن يعتبر أحد الوسائل التي يعبر فيها الإنسان عن أفكاره ومعتقداته.