شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 16-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الإماراتية اليوم في البنك الأهلي المصري 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة: 8.38 جنيه للشراء.