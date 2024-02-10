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سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:04 ص | السبت 10 فبراير 2024
الدرهم الإماراتي - تعبيرية

الدرهم الإماراتي - تعبيرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 10-2-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار تشهدها العملة الإمارتية خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت اليوم في بنك مصر 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» عبر هذه السطور سعر الدرهم الإماراتي اليوم، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، والتي أعلنتها مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.38 جنيه للشراء. 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.38 جنيه للشراء.

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بقلم محمد سعيد الشماع