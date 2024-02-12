يتراوح سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 12-2-2024 في البنوك المصرية، بالنسبة للشراء بين 8.23 و8.41 جنيه، خلال بداية التعاملات، ويتراوح سعر البيع بين 8.40 جنيه و8.43، بالنسبة للأقل والأعلى في البنوك.

وبحسب جدول أسعار العملات في البنوك المصرية على المواقع الرسمية، نرصد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 12-2-2024، في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، والبيع 8.43 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر، 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي CIB، بـ8.38 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة، فجاء بـ8.28 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.