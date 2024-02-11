سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم في مختلف البنوك

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في عدد كبير من البنوك.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، وسجل 8.43 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك، عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.38 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 8.41 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.