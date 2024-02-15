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مصر والبرازيل.. علاقات تاريخية وتعاون غير مسبوق وتوافق حول القضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
12:25 م | الخميس 15 فبراير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا

الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «مصر والبرازيل تتمتعان بعلاقات تاريخية وممتدة وتعاون ثنائي غير مسبوق»، قال إن علاقات تاريخية وممتدة تجمع مصر والبرازيل، فضلا عن تعاون ثنائي غير مسبوق انعكس مؤخرا على العديد من المجالات المشتركة.

في بداية ثمانينيات القرن الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين نشاطا توج في عام 1985، من خلال توقيع اتفاق إنشاء لجنة مشتركة مصرية برازيلية، لتكون هذه اللجنة نقطة البداية لعدد من الاتفاقات والتفاهمات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين.

العلاقات بين مصر والبرازيل

على المستوى السياسي، التقى الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا على هامش انعقاد مجموعة العشرين بنيودلهي في سبتمبر الماضي، حيث بحثا العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وشارك دا سيلفا في قمة المناخ التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ عام 2022.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية الخارجية يتفق البلدان في مجمل القضايا، وبالأخص، تلك المعنية بأزمات الشرق الأوسط، فكل من القاهرة وبرازيليا يدعمان عدم التدخل الأجنبي في الدول التي تعاني الحرب مثل ليبيا وسوريا.

توافق حول القضية الفلسطينية 

وتمثل القضية الفلسطينية أوضح شاهد على توافق الرؤى المصرية البرازيلية، فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، جرى التباحث بين الرئيس السيسي والرئيس البرازيلي حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة.

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