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استشهاد 4 فلسطينيين في العناية المركزة بمجمع ناصر بغزة بعد انقطاع الأكسجين

كتب:

شريف سليمان
09:56 ص | الجمعة 16 فبراير 2024
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني

أعلن مدير مستشفى الجراحة بمجمع ناصر الطبي، استشهاد 4 فلسطينيين في العناية المركزة، نتيجة انقطاع الأكسجين، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أعلنت استشهاد 3 مرضى في العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد دقائق فقط من إعلانها توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن المجمع.

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