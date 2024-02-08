حدث ليلا.. استشهاد صحفي فلسطيني وابنه والخطر النووي يعود لليابان مجددا

شهدت الساعات الأولى من اليوم الخميس الذي يوافق مرور 125 يومًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هجومًا غاشمًا إسرائيليًا على دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد الصحفي في تلفزيون فلسطين نافذ عبد الجواد وابنه الوحيد، بجانب استشهاد 10 أشخاص آخرين من بينهم أطفال.

النار فوق محطة نووية واغتيال بالعراق ووعيد

ذكر إعلام ياباني تصاعد أعمدة الدخان فوق محطة تسوروجا النووية، فيما تقدمت دولة النرويج بـ 24 مليون يورو لوكالة الإغاثة الأونروا بغزة.

وفي العراق نفذت الولايات المتحدة الأمريكية عملية اغتيال قيادي في حزب عن طريق طائرة بدون طيار، في الوقت الذي حلق للطيران الأمريكي البريطاني بشكل مكثف في محافظة صعدة، فيما أشار الحوثيون، إلى أن عدوان أمريكي بريطاني على منطقة القطينات بمحافظة صعدة لن دون رد.

تخوفات من تغيرات المناخ

وعلى مستوى المناخ، يتخوف العالم من حدوث ظاهرة «لانينا» المناخية في أستراليا وأوروبا وأمريكا وإفريقيا والتي تؤدي إلى سقوط أمطار شديدة في بعض البلاد وجفاف شديد في مناطق أخرى.

نار الأسعار تكوي الإسرائيليين بسبب حرب غزة

في سياق آخر، أعلنت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن شركات الأغذية الإسرائيلية سترفع الأسعار تصل إلى 25%، مما دفع خرج وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات لإعطاء مهلة 72 ساعة لضبط الأسعار في السوق، على الأرض، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب الكتيبة 271 التابعة لوحدة الهندسة القتالية بعد أسابيع من القتال في خانيونس.

تآكل دعم الرأي العام الأمريكي لإسرائيل

وفي صحيفة «يديعوت أحرونوت» ذكر مقال دعم الرأي العام الأميركي لإسرائيل يتآكل ويتآكل، حتى أنه عند مدخل جامعة كولومبيا الأمريكية هناك لافتة تقول: «إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة» وسط عدم وجود مفر من تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيل أن يحيى السنوار القيادي بالفصائل الفلسطينية يعرف نقاط ضعف إسرائيل ويتلاعب بها.

يعرف نقاط ضعفنا.. تصريحات صادمة من مسؤولين في جيش الاحتلال عن يحيى السنوارhttps://t.co/HhvkHioP4W — بوابة الوطن (@ElwatanNews) February 8, 2024

أصحاب الأرض يصعدون للنهائي في كأسي آسيا وإفريقيا

على الصعيد الكروي تأهل منتخب كوت ديفوار (الأفيال) صاحب الأرض والجمهور في بطولة كأس الأمم الإفريقية ليواجه منتخب نيجيريا (النسور) حيث يسعى الأفيال بالفوز باللقب للمرة الثالثة فيما تسعى النسور للاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة.

نسور نيجيريا تلتهم أولاد جنوب أفريقيا بركلات الترجيح.. وتتأهل إلى نهائي أمم أفريقياhttps://t.co/qzam6LV2sA — ElwatanSport (@Elwatan_Sport) February 7, 2024

نهائي عربي خالص

وفي قارة آسيا صعدت أيضا دولة قطر منظمة البطولة لدور النهائي لتواجه منتخب الأردن الذي صعد للنهائي لأول مرة في تاريخه ليبحث عن لقبه الأول فيما تبحث قطر عن لقبها الثاني بعد لقبها الأول في عام 2019.