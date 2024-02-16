خطر على صحتك وممتلكاتك.. 5 حشرات إذا ظهرت في منزلك تخلص منها فورا

الحشرات الصغيرة لا تظهر في الصيف فقط، لكنها موجودة في كل وقت، وهناك حشرات إذا ظهرت في منزلك، يجب عليك التخلص منها فورًا، أولها بق الفراش الذي يؤثرً سلبا على الجهاز التنفسي ويسبب تهيج الأنف والرئتين، وهناك حشرات أخرى يجب التخلص منها في الحال، لعل أبرزها النمل وذباب الفاكهة، وغيرها من الحشرات التي تنتشر وتشكل خطرًا على صحتك، وفق موقع «bobvila» البريطاني.

حشرات تخلص منها فورا.. أولها بق الفراش

البداية من بق الفراش الذي ينتشر ويتكاثر بشكل عام في الهواء الطلق، إلا أنه عندما تصبح درجات الحرارة أكثر برودة، فإنها غالبًا ما تنتقل إلى الداخل للسبات، وإذا رأيت هذه الحشرات على شكل درع في منزلك، فلا تحاول ضربها أو سحقها، لأنه عند إزعاجها تصدر رائحة كريهة تجذب مزيد من الحشرات، لكن أحد أفضل الطرق للتخلص منها، هو تنظيفها بالمكنسة الكهربائية، والمشكلة الوحيدة هي أنه عند الانتهاء، سيتعين عليك إزالة كيس المكنسة الكهربائية والتخلص منه على مسافة آمنة من المنزل.

السوس

عادةً ما يدخل السوس إلى منزلك عن طريق توصيل مشترياتك من البقالة، حيث يحفر السوس البالغ في الأرز والحبوب الأخرى لوضع بيضه، في جميع أنحاء مخزن المؤن الخاص بك، وحتى تتخلص منه تخلص من أي أطعمة جافة غير مغلقة، بما في ذلك الدقيق ودقيق الذرة والشوفان والأرز والمكرونة والمواد المعبأة مسبقًا التي لا تحتوي على أكياس مغلقة بالداخل.

خنافس السجاد

خنفساء السجاد البالغة لن تسبب أي ضرر لمنزلك، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن يرقاتهم، إذ يمكن ليرقات خنفساء السجاد أن تأكل الثقوب الموجودة في السجاد والستائر والمفروشات والملابس والكتب.

وللتخلص من خنافس السجاد، نظف الغبار والمكنسة الكهربائية جيدًا، لإزالة أرانب الغبار وأنسجة العنكبوت التي تؤوي هذه الآفات بعد ذلك، قم بإزالة الملابس من خزانتك وصناديق التخزين، واغسل كل شيء أو أرسلها إلى عمال التنظيف الجاف، أخيرًا، عالج سجادك بمبيد حشري أو حمض البوريك لقتل أي يرقات متبقية.

ذباب الفاكهة

يتكاثر ذباب الفاكهة ويفقس يرقات ذبابة الفاكهة بعد 24 ساعة فقط من وضع البيض، لذا عليك التصرف بسرعة لإخراجها، اقطع إمداداتهم الغذائية عن طريق تخزين الفواكه اللينة في الثلاجة، أيضًا، امسح ألواح التقطيع والعدادات فورًا بعد إعداد الطعام، وأفرغ القمامة وعلب إعادة التدوير يوميًا.

وإذا لاحظت ظهورها، على الرغم من هذه التدابير الوقائية، اصنع مصيدة بسيطة لذباب الفاكهة عن طريق ملء كوب صغير في منتصفه خل التفاح، ثم أضف ملعقة كبيرة من سائل غسل الأطباق، مع ملء بقية الكوب بالماء الدافئ.

النمل

النمل كائنات صغيرة تشتهر بأنها غزاة المنازل يدخلون منزلك بحثًا عن الطعام والماء والمأوى، ما يعني أن مطبخك وحمامك هما هدفهما الرئيسي، على الرغم من أن مصائد الطعوم فعالة جدًا في القضاء على النمل، إلا أنها ليست آمنة تمامًا للاستخدام في المناطق التي يمكن للأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة الوصول إليها.

وإذا كنت تفضل عدم استخدام السموم التقليدية، فهناك عدد من العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها، وبمجرد أن تتمكن من طرد هذه الآفات، لا تشجعها على العودة عن طريق التنظيف بالمكنسة الكهربائية بانتظام، ومسح الأسطح كل يوم لإزالة رائحة مساراتها، وإخراج القمامة يوميا.