المخابرات الإسرائيلية: الفصائل الفلسطينية ستبقى موجودة حتى لو دمرناها عسكريا

عممت المخابرات الإسرائيلية وثيقة على القادة العسكريين الإسرائيليين، هذا الأسبوع، تحذر فيها من أنه في حالة هزيمة إسرائيل للفصائل الفلسطينية عسكريا في غزة، فإن الفصائل ستبقى موجودة وفعالة، وذلك لأن سكان القطاع يدعمونها بشكل حقيقي، ولا توجد خطة لاستبدالها كهيئة حاكمة في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة «سكاي نيوز» الإخبارية.

إحصاء خسائر الفصائل الفلسطينية «لعبة حمقاء» من نتنياهو

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا يكشف عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت بعيدة عن هزيمة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لافتة إلى أن مسؤولين المخابرات الأمريكية قدموا إحاطة إعلامية لأعضاء الكونجرس تفيد بأنه رغم أن قوات الاحتلال قلصت القدرات القتالية للفصائل الفلسطينية خلال الحرب، لكن قوات الاحتلال لا تزال بعيدة عن تدميرها.

أشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين قالوا في محادثات خاصة إن تقديراتهم لخسائر الفصائل الفلسطينية كانت أقل مما أعلنه نتنياهو، على الرغم من أن قوات الاحتلال زعمت تدمير ثلثي مقاتلي الفصائل، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن الفصائل كان لديها ما بين 20 إلى 25 ألف شخص، وأن إحصاء الخسائر في صفوف الفصائل الفلسطينية هو مجرد «لعبة حمقاء» من نتنياهو وحكومته.