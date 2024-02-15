رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جرائم الإبادة مستمرة.. واشنطن تحقق باستخدام الاحتلال الفسفور الأبيض في غزة

كتب:

منتصر سليمان
10:40 م | الخميس 15 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً مساء اليوم الخميس، بعنوان «استمرار جرائم الاحتلال.. واشنطن تحقق في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بغزة».

جاء في التقرير أنه في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تتواصل وحشية جيش الاحتلال وجرائمه بحق المدنيين بالمخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومنذ اللحظات الأولى للعدوان، لم يتورع جيش الاحتلال عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وأشارت تقارير عدة إلى استخدام جيش الاحتلال قذائف الفسفور الأبيض في قصف أهداف مدنية داخل القطاع.

وأكدت منظمات دولية عديدة استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض في قصفها المتواصل على القطاع المكتظ بالمدنيين بعد أيام قليلة فقط على بدء العدوان، محذرة من استخدام تلك القذائف المحرمة دوليا.

التقارير الدولية أثارت ردود فعل واسعة ودعت وزارة الخارجية الأمريكية للإعلان عن التحقيق فيما وصفته بمزاعم استخدام جيش الاحتلال تلك النوعية من الذخائر في غاراتها على قطاع غزة، حيث تهدف التحقيقات الأمريكية التثبت من الأسلحة التي قدمتها واشنطن لتل أبيب أستخدمت بشكل غير صحيح ما أدى إلى قتل آلاف المدنيين.

اقرأ المزيد:

العاهل الأردني: على المجتمع الدولي التحرك لإيقاف الحرب المدمرة على قطاع غزة

العاهل الأردني ورئيس وزراء كندا يبحثان الأوضاع في قطاع غزة

أستاذ علوم سياسية بالقدس: الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ستمتد لمدة عام

أردوغان: نقدر دور مصر في رفض تهجير سكان قطاع غزة

سقوط 103 شهداء و145 مصابًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة
بقلم منتصر سليمان