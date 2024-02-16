«وش السعد».. 5 معلومات عن ملعب مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بأبطال إفريقيا

يترقب عشاق الدائرة المستديرة مواجهة النادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائر، الذي يستضيف المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2024.

وخاض فريق الأهلي تدريبه بالأمس، على أرضية ملعب 5 جويلية، الذي يعتبر «وش السعد» عليه، حيث شهد قبل عامين تأهله للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي والـ15 في تاريخه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب وفاق سطيف الجزائري بعد التعادل الإيجابي معه 2-2.

معلومات عن ملعب 5 جويلية

- سمي ملعب 5 جويلية 1962، بهذا الاسم، ليكون تخليدا لتاريخ استقلال الجزائر من الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو 1962.

- ملعب كرة قدم مُتعدد الاستخدامات، يقع في بلدية دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية.

- شهد ملعب 5 جويلية أكبر حضور جماهيري في لنهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في القرن الماضي، تحديدا علام 1990، بين الجزائر ونيجيريا، وفازت الجزائر 1-0، إذ وصل عدد الجماهير إلى حوالي 105.000 مناصر.

- أكبر ملعب في الجزائر ومن أكبر الملاعب في إفريقيا، وهو يحتضن كثير من المباريات والمناسبات، منها مباريات المنتخب الجزائري الدولية وملتقى الجزائر لألعاب القوى.

- شهد فوز الجزائر لأول مرة بكأس دوري أبطال إفريقيا عام 1976، لصالح المولودية.

مشاهدة مبارة الأهلى وشباب بلوزداد

ويمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.