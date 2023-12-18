قناة مفتوحة جديدة تعلن نقل مبارة الأهلي وفلومنينسي.. بدون اشتراك | عاجل

تترقب جماهير المارد الأحمر، المباراة الحاسمة التي تجمع الأهلي بنظيره فلومنينسي البرازيلي، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، حيث تبحث الجماهير عن قنوات مفتوحة مجانية لمتابعة اللقاء المصيري.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وفلومنينسي البرازيلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة، والتي تنقل عبر قناة SSC الرياضية السعودية، الأولى، بصوت ثنائي التعليق سعيد الكعبي ومحمد حسين اضرضور.

قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة الأهلي وفلومنينسي البرازيلي

قناة مفتوحة جديدة أعلنت نقلها لمباراة الأهلي وفلومنينسي البرازيلي مجانا، بعدما أعلنت قنوات «تي في» التركية نقل اللقاء، عبر القناتين الخامسة والثامنة.

قنوات «تي في» التركية، على القمر الصناعي تركي سات 42 شرقا والذي يمكن ضبطه عبر الخطوات التالية:

كيفية ضبط القمر التركي لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومنينسي البرازيلي في كأس العالم مجانا

ويمكن استقبال قمر تركي سات الصناعي (turksat 42)، من خلال تحريك الطبق إلى اتجاه الشرق بمقدار 45 سنتيمترا، في حالة كان الطبق مضبوطا على اتجاه النايل سات، وفي تلك الأثناء عليك رفع الطبق الى الأعلى مع تغيير وضعية اللاقط لغرب قمر نايل سات.

التردد الشبكي للقمر الصناعي تركي سات:

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ 5\6

بعد ضبط التردد الشبكي للقمر التركي تركسات، يجب القيام بخاصية البحث الأعمى (Blind Scan) عن القنوات، من أجل استقبال كافة القنوات، ومن ضمنها القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وفلومنينسي البرازيلي.

يدخل الأهلي المباراة آملا في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول نهائي لبطولة كأس العالم للأندية في التاريخ.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد تخطي عقبة اتحاد جدة السعودي في الدور ربع النهائي، بالفوز عليه بثلاثية لهدف.