المخرج سعيد حامد عن مبارة الأهلي والهلال: استمتعوا باللعب الحلو

ينتظر جمهور كرة القدم في مصر والسودان مباراة النادي الأهلي الهلال السوداني ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سعيد حامد يعلق على مباراة الأهلي والهلال

ووجه المخرج السوداني سعيد حامد رسالة إلى الجمهور، وقال: «أنا ماليش في الكرة ومش بشجع حد بس أنا عندي رسالة للجمهور السوداني والجمهور المصري.. استمتعوا باللعب الحلو وبالأجواء الحلوة وبلاش تعصب علشان التعصب حاجة مش حلوة، حب فريقك واتمنى فوزه بس احترم الفريق التاني ودي رسالة الكرة».

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة وسط حضور 50 ألف مشجع.

أبرز أعمال سعيد حامد

و سعيد حامد واحد من أهم المخرجين في مصر، وكان السبب في نجاح وظهور جيل كامل، ومن أبرز أعماله: «مسرح مصر» مع أشرف عبد الباقي وباقي شباب مسرح مصر، «أزمة نسب» مع زينة، و«طباخ الريس» مع طلعت زكريا، و«هانم بنت باشا» مع حنان ترك، و«على جنب يا اسطى» مع أشرف عبد الباقي، و«عودة الندلة» مع عبلة كامل وعزت أبو عوف، و «حمادة يلعب» مع أحمد رزق.

وشهد سعيد حامد على نجاحات محمد هنيدي فعمل معه في معظم أفلامه من بينها: «يا أنا يا خالتي، صاحب صاحبه، جاءنا البيان التالي، همام في إمستردام، ألابندا، صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وغيرها من الأعمال التي حققت نجاح كبير وقت عرضها.

وعمل سعيد حامد في عدد كبير من الأفلام، أبرزها «اللعب مع الكبار» لعادل إمام، و«الراقصة والسياسي» لنبيلة عبيد، وغيرها من الأعمال.