أستاذ اقتصاد: مكاسب بالجملة من التعاون بين مصر والبرازيل

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنَّ زيارة رئيس البرازيل إلى مصر أمس، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، تعد الزيارة الرسمية الأهم من البرازيل لمصر على مدار الـ 20 عاماً الأخيرة.

مصر ثاني أكبر شريك للبرازيل في أفريقيا

وأضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر هي أكبر ثاني شريك للبرازيل بالقارة السمراء، ومع دخولها تجمع «بريكس» وانضمامها لهذا التكتل الاقتصادي الدولي الهام كأحد الأعضاء، لافتاً إلى تطور ونمو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خاصةً مع اختلاف الهيكل السلعي والخدمي للبلدين، لتسجل الصادرات المصرية للبرازيل نمواً بنسبة 1.3% في عام 2023.

وتابع أستاذ الاقتصاد: «العديد من الحوافز والمقومات لنشاط التجارة البينية بين مصر والبرازيل متوافر، كما أنَّ الدخول في تكتلات اقتصادية للبلدين يحد من الحاجه للنقد الأجنبي، والبرازيل تنظر لمصر باعتبارها الممر الآمن للنفاذ للأسواق الأفريقية خاصة مع تدشين منطقة التجارة الحرة القارية وعضوية مصر في العديد من التكتلات الاقتصادية لأفريقيا».

توافق مصر والبرازيل

واستطرد: «هناك اتفاق في القطاعات التي تتبناها الدولتين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتمتلك كل من البرازيل ومصر خيرة طويلة في هذا المجال، فيما أنَّ البرازيل تعد تجربة تنموية عظيمة وناجحة وتقدم دروس مستفادة للعديد من دول العالم وسط حالة عالمية من اللا يقين وتهىء عالمي للتحول إلى اقتصاد متعدد الأقطاب والتي سيكون للبرازيل حتماً دور بارز واستفاد الدولة المصرية بشكل كبير من الدخول في شراكات معها وبروتوكولات تعاون».