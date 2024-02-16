أسعار السكر واللحوم في معرض أهلا رمضان ببني سويف

يشهد معرض أهلا رمضان في بني سويف، إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك عقب أيام من افتتاحه خلف الصالون الأخضر بعاصمة المحافظة، بسبب انخفاض أسعار السكر واللحوم والأرز عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة لتنوع السلع الأساسية وياميش رمضان.

سعر السكر واللحوم في معرض أهلا رمضان ببني سويف

كما انخفضت أسعار السلع الأساسية، خاصة السكر واللحوم والأرز والزيت في معرض أهلًا رمضان بشكل ملحوظ عن مثيلاتها في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو اللحم البلدي إلى 280 جنيها للكيلو، والضأن إلى 300 جنيه، بينما جاء سعر كيلو السكر بـ27 جنيها، وتنوعت أسعار الأرز ليبدأ من 20 جنيها للأرز المستورد الحبة الطويلة، و25 جنيها للأرز البلدي، حتى 35 جنيها، بينما تبدأ سعر زجاجة الزيت من 45 حتى 95 جنيهًا.

إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في بني سويف

وقال محمد سمير، أحد أهالي بني سويف: «الحقيقة الأسعار تنخفض كثيرًا عن مثلاتها بالمحلات التجارية والأسواق، ومسوح لكل فرد بشراء 2 كيلو سكر بحد أقصى»، فيما قالت سيدة إبراهيم، من بني سويف: «المعرض يضم كل السلع وياميش رمضان بأسعار أقل من الأسواق كثيرًا، ويُشجع ربة المنزل على شراء الخضروات والفاكهة والسلع كلها من داخل المعرض».

تموين بني سويف: التوسع في معارض أهلا رمضان

من جانبه قال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في بني سويف، إن المديرية بالتعاون مع المحافظة، وضعت خطة لإقامة عدد كبير من معارض أهلًا رمضان في جميع مراكز المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهلهم.