حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. تأمين 11 محافظة من توابع الأمطار

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجاري، وجاءت أهم الفاعليات كالتالي:

السبت 10 فبراير

أصدر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة دورات العام المالي الحالي 2023 - 2024، وهي: «تنمية مهارات القيادات في مجال الطرق إلى التميز المؤسسي وتطبيق الجودة، وبرامج التنمية المحلية المطورة، والخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية، والفعاليات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية وفن البروتوكولات والاتيكيت والمراسم».

الأحد 11 فبراير

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سوق الجملة والتجزئة للخضراوات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر والمقامة على مساحة 700 متر مربع، ويضم 18 باكية للبيع بالتجزئة بسعر الجملة لتحفيز المواطنين على الشراء.

الاثنين 12 فبراير

وقع اللواء هشام آمنة عقد تقديم خدمات رفع المخلفات البلدية الصلبة بأحياء شرق شبرا الخيمة والخصوص بتكلفة 116 مليون جنيه.

الثلاثاء 13 فبراير

تلقى وزير التنمية المحلية، تقرير جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر فبراير الحالي، حيث يعمل الصندوق على تمويل 1241 مشروعاً في 22 محافظة.

الأربعاء 14 فبراير

تفقد وزير التنمية المحلية تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15 لـ 25%.

الخميس 15 فبراير

تابع وزير التنمية المحلية الاستعدادات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تعرضت لها العديد من المحافظات، وسحب تراكمات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية في أكثر من 11 محافظة.