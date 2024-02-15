«التنمية المحلية»: استمرار رفع الاستعدادات في مختلف المحافظات بسبب تقلبات الطقس

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن العديد من المحافظات مثل محافظات البحيرة ومطروح والدقهلية والإسكندرية والقاهرة والفيوم تعرضت اليوم إلى أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، وهو ما دفع بعض المحافظين لتعليق الدراسة اليوم الخميس.

وأضاف «قاسم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «دي إم سي»، أنه تم إتاحة سيارات الصرف الصحي في هذه المحافظات لرفع التراكمات الناتجة عن الأمطار، ويجري الآن استيعاب الأمطار ورفع التراكمات في الشوارع الرئيسية في العديد من المحافظات.

وأوضح أن الوزير أكد على المحافظين استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيقات بين شركات المياه والصرق الصحي مع الحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية.

وأكد أن التنسيقات تتم من خلال التواصل بين غرفة العمليات الرئيسية وباقي المحافظات، وذلك حتى يحدث تبادل للمعدات بين المدن المختلفة بحيث يسهل إدارة المواقف واتخاذ الإجراءات العاجلة.