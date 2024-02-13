«التنمية المحلية»: تنفيذ 1241 مشروعا بـ24.3 مليون جنيه في 22 محافظة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء تقريراً حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر فبراير الحالي، إذ تمكّن الصندوق من تمويل 1241 مشروعاً بإجمالي استثمارات 24.3 مليون جنيه منها 20.2 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين ، و4.1 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات.

ومن المقرر أنَّ يتمّ تنفيذ المشروع في 22 محافظة وهي: «الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح».

جاء ذلك ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القري في جميع محافظات الجمهورية.

مشروعات الصندوق

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكّد وزير التنمية المحلية أنَّ صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف ، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية ، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.

المنيا تحتل المركز الأول

وأوضح وزير التنمية المحلية أنَّ محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 173 مشروعاً باستمارات 3 ملايين جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد 156 مشروعاً بقروض 2.9 ملايين جنيه، ثم الغربية بـ86 مشروعاً بقروض مليون جنيه، ثم محافظة البحيرة بـ84 مشروعاً باستثمارات 2.7 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنَّ الصندوق يولي اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلًا ثابتًا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، إذ بلغت عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي وحتى بداية شهر فبراير الحالي 799 مشروعاً بنسبة 64.4% من إجمالي المشروعات التي مولها، كما أنَّ النسبة وصلت 100% في محافظة مطروح، وبلغت 88.9% بمحافظة سوهاج.

وأشار إلى أنَّ الصندوق تمكّن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهنّ من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهنّ.

ووجه اللواء هشام آمنة القائمين بالصندوق بالتنسيق مع منصة «أيادي مصر» التابعة للوزارة التابعة لمساعدة الحاصلين على قروض من الصندوق في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن التوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف ،وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنَّه يتمّ تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية، في خطته التدريبية الحالية بجميع المحافظات؛ بهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية في مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضًا دورات تدريبية موجه للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها.