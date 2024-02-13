6 إجراءات للحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية لدعم مشروعك

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، القائمين على صندوق التنمية المحلية بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظات، وموقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية، وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.

إجراءات الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية

وأشار وزير التنمية المحلية إلي شروط وإجراءات يجب توفرها فيمن يرغب من المواطنين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية، وهي كالآتي:

- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية وفقا لبطاقة الرقم القومي.

- توفير بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض والضامن سارية

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور

- ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما ولا يزيد عن 55 عاما

- توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع

- تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض