عدد سكان محافظة الغربية 2024.. المحلة الأكثر كثافة

أعلنت إدارة الإحصاء بمحافظة الغربية، أن عدد سكان محافظة الغربية 2024 وفقاً لآخر تحديث خاص بالساعة السكانية، يبلغ 5 ملايين و343 ألفا و756 مواطنا ومواطنة، وجاءت عدد الذكور 2 مليون و729 ألفا و117 مواطنا، بينما الإناث 2 مليون و614 ألفا و639 مواطنة.

عدد سكان محافظة الغربية 2024

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن عدد سكان محافظة الغربية 2024 وفقا لآخر تحديث للساعة السكانية 5 ملايين و343 ألفا و756 مواطنا ومواطنة، وبها 8 مراكز ومدينتين، وتضم 69 وحدة محلية قروية تتبعها 252 قرية و1156 عزبة، وعاصمتها مدينة طنطا، وأكثر مدينة بها سكان مركز ومدينة المحلة، كونها قلعة صناعية كبيرة جاذبة للعمال ومركزا تجاريا كبيراً في الوجه البحري.

محافظة الغربية صناعية زراعية

وأضاف أن الغربية محافظة زراعية صناعية وتتميز بموقعها الجغرافي، إذ تقع بين فرعي نهر النيل، دمياط شرقا ورشيد غربا.