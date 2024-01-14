افنتاح معرض منتجات المحلة الكبرى للمفروشات والبطاطين في الإسكندرية

افتتح المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاون الاستهلاكي، معرض المحلة الكبرى ومصنع 99 لعام 2024 بجمعية شركة بترول أبو قير.

مفروشات وبطاطين

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين، لـ«الوطن»، إن المعرض يتضمن عرض منتجات المفروشات والبطاطين والمفارش والأدوات المنزلية من أطقم الأواني وكذلك البدل الرجالي.

وقام وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد، والمرافقين بتفقد أجنحة المعرض واستعراض جودة الخامات والأسعار المعلنة، والتي تنافس مثيلتها في الأسواق الخارجية.

مدة المعرض

وأشار «القلش»، إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار التعاون المستمر بين المديرية والجمعيات التعاونية الخاضعة لإدارة التعاون الاستهلاكي والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ويستمر المعرض لمدة 10 أيام بمقر جمعية بترول أبو قير بمول الملتقى بسيدى جابر خلف محطة القطار والمعرض مفتوح لجميع المواطنين.