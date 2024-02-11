نائب بطريرك الكاثوليك يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديسة تريزا في المحلة الكبرى

ترأس اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديسة تريزا، بالمحلة الكبرى، وذلك تحت البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق.

شارك في الصلاة الأب أنجيلوس مسعود، الراعي الجديد للكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

المطران يسلم الكنيسة إلى الأب أنجيلوس

وخلال القداس الإلهي، سلم المطران الكنيسة إلى الأب أنجيلوس مسعود، متمنيًا له خدمة مثمرة، خلال الفترة المقبلة، مقدمًا كلمات الشكر إلى الأب صموئيل جرجس، من أجل مجهوداته المبذولة بالكنيسة، خلال الفترة الماضية، الذي تفرغ لرعاية كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا.

وألقى الأنبا باخوم عظة الذبيحة الإلهية حول الفارق بين الطعام الباقي والطعام الفاني، مؤكدًا أهمية السعي، نحو إتمام مشيئة الله في حياتنا.