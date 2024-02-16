«خارجية فلسطين»: الاعتراف بالدولة بعد مكالمة مع بايدن ليس «منّة» من نتنياهو

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بيانا حول مكالمة جمعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، أكدت فيها أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية أو منّة من نتنياهو، بل استحقاق دولى يفرضه القانون الدولي، مشيرة إلى أن نتنياهو يتحدى الإجماع الدولي على إنهاء الحرب على فلسطين، ويطرح شروطا تقليدية تهدف لوأد أي جهود بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، من خلال رفض أي تدخل دولي للسلام حتى يبقي على نهج «المفاوضات من أجل المفاوضات» فقط، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الخارجية: نتنياهو يلجأ لتضليل الدول من خلال ادعاءاته

وتابعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن نتنياهو عادة ما يلجأ لتضليل الدول من خلال ادعاءاته أن الطريق للحل هو «مفاوضات مباشرة بين الطرفين»، وبالتالي يبقى الشعب الفلسطيني أسيرا لدى نتنياهو ووقته الطويل في التفاوض، والنتيجة فرض المشاريع الاستعمارية على الفلسطينيين وهو ما يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة أن مواقف نتنياهو تدل على أنه يسعى لإفشال جميع أشكال المفاوضات ما يعد إرهابا سياسيا بامتياز، واعترافا بأهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وإظهارا لنية ضم الضفة الغربية والقدس إلى المناطق المستعمرة، لافتة إلى أن نتنياهو يمهد لموجات متلاحقة من الحروب والعنف، مرحبة بالمبادرات والجهود الدولية المبذولة لوقف الحرب الفلسطينية.

بايدن يجري اتصالا تليفونيا بـ نتنياهو

وكان البيت الأبيض أصدر بيانا، أمس، كشف فيه عن مكالمة أجراها الرئيس بايدن لـ نتنياهو في اتصال ثانٍ لهذا الأسبوع، ظهرت فيها تعنت نتنياهو بشأن مفاوضات الرهائن، واحتمالية لشن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية.