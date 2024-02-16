معهد الشرق الأوسط للدراسات يحلل توابع التصعيد في غزة: نتنياهو لن يصمد

قال الدكتور سمير التقي، باحث بمعهد الشرق الأوسط للدراسات، إن أفضل وصف للوضع الراهن هو ما قاله رئيس الوزراء السابق الإسرائيلي يائير لابيد «إن الحكومة حول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هي ثلة من المجانين»، لافتا غلى أن هذا توصيف دقيق، فهناك عدد من الوزراء أخذوا نتنياهو رهينة، وهو نفسه يأخذ إسرائيل رهينة، ويريد أن يأخذ الشعب الفلسطيني والعالم وأمريكا رهائن.

موقف صعب على نتنياهو

وأضاف التقي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هوامش مناورة نتنياهو أصبحت ضيقة جدا، فأمامه ضغط عربي وموقف جاد جدا من الدول العربية بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بصياغة مخرج بعيد الأمد للقضية الفلسطينية، ووضع قطار الحل طويل الأمد في الإقليم على السكة الصحيحة.

لا صمود أمام الضغوط

وتابع: «نتنياهو لن يستطيع أن يصمد طويلا أمام هذه الخيارات، وانفجار هؤلاء الوزراء بتصريحات عدم إقامة دولة فلسطينية التي تعد منفلتة يدل على مستوى انهيار الأجندة التي جاء على أساسها نتنياهو للحكم».