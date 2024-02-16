سبل تحقيق الاحترام بين الأديان.. ندوة بجناح «حكماء المسلمين» بمعرض نيودلهي للكتاب

واصل جناح مجلس حكماء المسلمين فعالياته الثقافية في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، حيث عقد ندوته الثالثة بعنوان «الاحترام بين الأديان».

تأكيد على ضرورة احترام ديانة الآخر

وخلال الندوة، أكد كلٌّ من الأب إم . دي . توماس، مدير معهد دراسات السلام والانسجام في نيودلهي، والصحفي شيخ منظور أحمد، مدير تحرير صحيفة «ورلد أوردو سيرفس»، على أهمية احترام ديانة الآخر ومعتقده.

الهند نموذج للتعايش السلمي

وأشار الأب توماس إلى أن الهند تمثل نموذجًا بارزًا للتعايش بين الأديان السلمي والتنوع الديني، حيث يعيش فيها مختلف الأديان جنبًا إلى جنب بسلام واحترام متبادل.

كما أشاد مدير معهد دراسات السلام والانسجام في نيودلهي، بجهود مجلس حكماء المسلمين ومبادراته برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الهادفة إلى تحقيق السلم والتعايش المشترك في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن الدين الإسلامي وتعاليمه وتوجيهاته واضحة بشأن التعايش مع الآخر بكل انسجام ووئام.

الإسلام يدعو إلى التعايش والانسجام

من جهته، أكد شيخ منظور أحمد، أن الإسلام يدعو إلى التعايش مع الآخر بكل انسجام ووئام، وأن العلم هو سلاح المجتمعات الذي يجب استخدامه لمكافحة الجهل وخطاب الكراهية والتطرف.

بناء جسور الفهم والتواصل

ودعا «أحمد» إلى بناء جسور الفهم والتواصل، وتعزيز التعايش السلمي والتسامح بين المجتمعات والشعوب المختلفة، مشيرًا إلى أن الاحترام المتبادل وغير المشروط بين الناس يعكس قيم الاعتراف بكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض نيودلهي

ويشارك مجلس حكماء المسلمين للمرة الثانية على التوالي بجناح خاص في معرض نيودلهي الدولي للكتاب، إذ لاقت المشاركة الأولى العام الماضي 2023 احتفاءً كبيرًا من مختلف مكونات المجتمع الهندي.

الفعاليات السابقة

وكان جناح المجلس قد عقد ندوته الأولى بعنوان «أهمية الأخوة الإنسانية في عصرنا الحاضر»، وندوته الثانية بعنوان «التعايش بين الأديان.. إجابات للتَّعايش السلمي».

أهداف مجلس حكماء المسلمين

ويهدف مجلس حكماء المسلمين إلى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش المشترك بين الأديان والثقافات المختلفة، وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان لمواجهة التحديات المشتركة.