«القول السديد في علم التوحيد» بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب

يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره، كتاب «القول السديد في علم التوحيد»، من تأليف العلامة الأزهري الشيخ محمود أبو دقيقة، من كبار علماء الأزهر الشريف، الذي يتناول عددًا من مباحث علم الكلام.

ويعد الكتاب خُلاصةً وافيةً لمباحث علم الكلام بالصورة التي انتهت إليها المدرسة الأشعرية، بأُسلوب سهل، وعبارات واضحة، وترتيب حسن، ومنهج قويم، مع إلمامه بالمسائل المنطقية الخادمة لتلك المباحث والقضايا الفلسفية التي امتزجت بمباحث علم الكلام، وكذلك آراء بعض المُحْدثين المُعاصرين، بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن تاريخ تدوين علم الكلام وإطلالة على الفرق الكلامية وأبرز شخصياتها.

مبادئ علم التوحيد

ويقع الكتاب في ثلاثة أجزاء، شمل الجزءُ الأول الكلام على مبادئ علم التوحيد، وتاريخ تدوينه، وأشهر الكتب المؤلفة فيه، ومباحث النظر والمعرفة، ومباحث الأمور العامة، والبراهين العقلية على إثبات وجود الله تعالى.

ويضم الجزء الثاني المباحث المتعلِّقة بصفات الله تعالى؛ كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، ومبحث الرؤية، وأفعاله سبحانه وتعالى، والحُسنِ والقبح، ومباحث النبوة والرسالة.

فيما تناول الجزء الثالث والأخير الكلام على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان والإسلام، وأحكام التقليد، والأمور المتعلقة بالدار الآخرة من الحشر والنشر والحساب والميزان والجنة والنار وغيرها، واختتم المؤلف الكتاب بملخص لأهم الفرق الإسلامية وأهم آرائها.

ويأتي الكتاب بتعليقات الأستاذ الدكتور عوض الله حجازي، من كبار علماء الأزهر الشريف، وتقدمة للأستاذ الدكتور حسن الشافعي، عضو مجلس حكماء المسلمين وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس اتحاد المجامع اللغوية، ومدخل يحوي ترجمة وافية للمؤلف الشيخ محمود أبو دقيقة، وترجمة أخرى للدكتور عوض الله حجازي صاحب التعليقات، بقلم الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي، ودراسة للكتاب من حيث بيان تاريخ تأليفه وطبعاته.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركِّز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.