كتاب «الدين والعقل» في جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب

يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب 2024 لزوَّاره كتاب «الدين والعقل»، بقلم الدكتور سليمان دنيا، من كبار علماء الأزهر الشريف، الذي يتناول 5 قضايا حياتية تهم المجتمع المسلم، من أحدث إصدارات مجلس حكماء المسلمين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

«الدِّين نظامٌ وثقافةٌ، قانونٌ وعلمٌ».. بهذه الكلمة الجامعة يستفتح مؤلفنا سليمان دنيا رسالته، التي تعد معالجة أزهرية دقيقة لبعض القضايا التي كانت مثار اهتمام المجتمع آنذاك، كما يلحظ أيضًا أنها رسائل موجهة إلى ناشئة المجتمع الإسلامي ممَّن قد تلتبس عليهم بعض المفاهيم، أو تشوش عليهم نتيجة حداثة سنهم، أو تغيب عنهم العلاقة بين جوهر الدين وبين العقل الذي هو مناط التكليف، أو لم تتضح لديهم حكمة الشرع في بعض نظمه ومسائله وقضاياه.

رسائل في كتاب «الدين والعقل»

ويشتمل الكتاب على 5 رسائل؛ يعالج المؤلف في الأولى منها القضية الرئيسة للكتاب، وهي موقف الدين من العقل، ثم يعرِّج بعد ذلك على قضايا اجتماعية مبينا فلسفة الإسلام فيها، فيما خصص المؤلف الرسالة الثانية للحديث عن قضية الرق في الإسلام، فيما تتناول الرسالة الثالثة قضية تعدد الزوجات، وأن الشرع لم يحتم على أتباعه هذا الأمر، بل شرع علاجًا في بعض الأحوال.

ويناقش الكتاب في الرسالة الرابعة مسألة الطلاق ووجه مشروعيته، موضحًا الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، ووجهة نظره في العمل على الحد من وقوعه، وتأتي الرسالة الخامسة والأخيرة للحديث عن حكمة الشارع من إقامة الحد على السارق، وأن الغرض منه الردع عن ارتكاب ما يهدد أمن المجتمع، وأيضًا الحفاظ على المال العام والخاص.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ حيث يضم الجناح عددًا كبيرًا من الإصدارات المتميزة للمجلس، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والأنشطة والفعاليات التي تركز على نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، في قاعة التراث رقم 4، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.